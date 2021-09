Spari al Mc Donald's, banditi in fuga

Sparatoria in strada a Pomigliano d'Arco questa mattina con veri minuti di terrore nei pressi di un locale ristorante McDonald's quando alcuni rapinatori hanno ingaggiato un conflitto a fuoco durante un tentativo di rapina. Secondo quanto ricostruito da Napolitoday i malviventi sarebbero arrivati a bordo di furgone per portare via l'incasso del fast food. Durante il colpo una guardia giurata è rimasta ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.

Le immagini di videosorveglianza della zona e il racconto di alcuni testimoni permetterà di far luce sulla vicenda. Per fortuna i colpi di pistola non avrebbero ferito nessuno: la guardia giurata che avrebbe cercato di reagire alla rapina sarebbe infatti stata colpita alla testa col calcio di una pistola. L'uomo è stato subito soccorso e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Intanto è scattata la caccia ai banditi in tutta la zona. In queste ore gli uomini dell'Arma stanno pattugliando le zone limitrofe a quella dove è avvenuto il colpo. Il bottino della rapina non è stato ancora quantificato.