Uomo aggredito dal branco: accoltellato alla testa da 4 ragazzini

Un colpo alla testa con una lama affilata. Poi la fuga col bottino. Un uomo di 26 anni, nato in Moldavia ma cittadino italiano, è stato ferito in maniera grave nella notte tra lunedì e martedì a Milano da quattro ragazzi che gli hanno portato via un computer e un telefono.

Il raid del branco è andato in scena poco dopo la mezzanotte in viale Fulvio Testi, dove il 26enne è stato accerchiato da quattro baby banditi, da lui descritti come minorenni di origini nordafricane. I quattro gli avrebbero intimato di consegnare lo zaino e dopo il suo rifiuto uno di loro lo ha colpito alla nuca con un taglierino.

Il ferito, che ha perso i sensi dopo il colpo, è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. I medici hanno suturato il taglio - che gli aveva reciso un’arteria - con 12 punti di sutura e lo hanno poi trattenuto in osservazione. I poliziotti hanno raccolto la sua testimonianza, ma i rapinatori per ora hanno fatto perdere le proprie tracce.

