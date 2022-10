Rapina col mitra alle poste: legano una dipendente e fuggono coi soldi

Rapina col mitra a Paulilatino, piccolo comune in provincia di Oristano. I fatti sono andati in scena verso le 8 quando due uomini armati e con volto coperto hanno fatto irruzione in un ufficio postale al momento dell'apertura. I due avrebbero bloccato una dipendente, forse la stessa direttrice, per poi legarla e fuggire col bottino: circa 25mila euro. È stata la donna a dare l'allarme dopo essere riuscita a liberarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'accaduto. I due banditi sono in fuga.