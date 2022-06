Strappa a morsi un orecchio per rapinare 50 euro

È finito in carcere l'uomo che avrebbe aggredito, lo scorso 26 maggio, un cliente di un bar a Trento, derubandolo e staccandogli parte di un orecchio a morsi. A rintracciarlo sono stati gli uomini del nucleo investigativo della polizia locale che lo hanno portato nel carcere di Spini di Gardolo. Il fatto è accaduto in un locale della zona sud della città. Il bottino del colpo è di appena 50 euro.

L'aggressione è stata particolarmente violenta: il rapinatore ha strappato a morsi buona parte di un orecchio della vittima e gli ha stretto il collo in una morsa tanto da fargli perdere i sensi. Poi, ha sferrato una serie di pugni alla testa e al volto la vittima, anche se non era in grado più di difendersi. Solo l?intervento delle bariste e di alcuni operatori ecologici che passavano in quella zona ha evitato il peggio e ha messo in fuga l'aggressore.

Dopo poco è intervenuta anche una pattuglia del nucleo investigativo, che si trovava a passare casualmente nella zona. L?attività d'indagine è iniziata immediatamente ed è stata portata avanti da tutto il reparto della polizia locale. Importante anche la collaborazione dei presenti. L'episodio ha creato molto allarme tra i residenti della zona. A distanza di alcuni giorni un cittadino di nazionalità albanese è stato individuato come presunto autore della violenta rapina. Per lui il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la custodia cautelare in carcere, affidandone l'esecuzione proprio agli agenti della polizia locale. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Spini di Gardolo dove è stato ristretto a disposizione dell'autorità giudiziaria.