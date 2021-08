Rapina in banca: prendono in ostaggio i dipendenti e scappano con 70mila euro 

Una rapina studiata nei minimi particolari, dall'ingresso attraverso un buco nel muro del seminterrato all'orario della pausa pranzo, ideale per una rapina in banca. Nella giornata di lunedì 2 agosto, una banda di rapinatori si è introdotta nella Bpm di via Roma a Cassina de' Pecchi, hinterland Est di Milano, immobilizzando i dipendenti e scappando via con un bottino di circa 70mila euro.

La rapina in banca è avvenuta intorno alle 13:30, proprio nell'orario della pausa pranzo. Un'azione realizzata da rapinatori esperti che avevano studiato il colpo nei minimi dettagli: sapevano dove e come entrare, sapevano dove si trovava la cassaforte e (soprattutto) sapevano a che ora si apriva. Un colpo che, per certi versi, ricorda quello avvenuto alla Credit Agricole di piazza Ascoli a Milano il 3 novembre 2020 (i presunti rapinatori sono stati arrestati).

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pioltello, intervenuti sul posto appena i dipendenti dell'istituto di credito sono riusciti a liberarsi e a lanciare l'allarme. Proprio quei minuti di attesa hanno regalato un vantaggio decisivo ai banditi che sono potuti scappare senza lasciare nessuna traccia.

Nelle scorse ore è iniziato il lavoro degli investigatori, i detective stanno cercando di ricostruire i movimenti all'interno del comune e scandagliando le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della zona. È probabile (ma non possibile) che un occhio elettronico abbia immortalato l'automobile con i banditi. Gli inquirenti, comunque, hanno un'unica certezza: quello di Cassina è un colpo messo a segno da mani esperte e per questo le indagini si starebbero concentrando, soprattutto, sull'universo dei professionisti del crimine.