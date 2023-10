Botte e rapina dopo la lite per il parcheggio: due arresti

Il proprietario dell'alloggio in cui abitavano aveva chiesto loro di spostare le auto in cortile. Per tutta risposta ne è nata una violenta lite che ha portato all'arresto di due fratelli. È accaduto a Castino, in provincia di Cuneo, dove i due marocchini, di 50 e 38 anni, sono finiti in manette con l'accusa di rapina e aggressione.

Ad allertare i carabinieri è stata la vittima, un uomo di 32 anni di nazionalità italiana. Arrivati sul posto gli agenti hanno accertato che tra i fratelli e il 32enne era scoppiata una violenta lite scaturita dalla richiesta, rivolta dal proprietario di casa, di spostare le auto parcheggiate nel cortile condominiale in modo da permettergli l'accesso al garage. La ferocia dei due aggressori sarebbe esplosa quando si sono accorti che il trentaduenne stava filmando le vetture con il proprio cellulare. Per sottrargli il telefono lo avrebbero strattonato, percosso e minacciato di morte.

I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari. Nella mattinata del 10 ottobre il gip del Tribunale di Asti ha convalidato l'arresto e imposto ai due fratelli il divieto di dimora nel comune di Castino.

