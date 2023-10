Rapina un uomo minacciandolo con un piccone: la vittima è il fratello

È entrato in un supermercato con un piccone in mano, ma non per rapinare l'esercizio commerciale. Ha usato l'arma per sottrarre uno smartphone ad un altro uomo, per poi uscire tranquillamente pagando la spesa. Una rapina dalla dinamica bizzarra che in realtà nasconde una storia di violenze in famiglia. Un 37enne di Vico Equense, in provincia di Napoli, è finito in manette con le accuse di maltrattamenti in famiglia, minaccia e violenze. Da casa era uscito nel pomeriggio di ieri per cercare suo fratello 42enne. Alla fine lo ha trovato: la vittima si era rifugiata in un mini market di via Bosco. Il 37enne, armato di piccone, ha fatto irruzione nel negozio e, incurante della presenza di clienti e proprietaria, ha minacciato suo fratello, facendosi consegnare lo smartphone e il pin per sbloccarlo.

La rapina dura pochi minuti ma la tensione è altissima. Il 37enne però a quel punto ne approfitta e prima di andar via fa anche la spesa, giusto due birre e un pezzo di pane che paga regolarmente. Terminate le compere il 37enne - con piccone, smartphone e busta della spesa - esce dal market ma all'esterno trova i carabinieri della stazione di Vico Equense che lo arrestano. Ora deve rispondere anche di rapina e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Il piccone è stato sequestrato mentre lo smartphone è stato restituito al legittimo proprietario.

