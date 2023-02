Ragazzino di 12 anni minacciato con la pistola per un giubbotto

Paura per un ragazzino di 12 anni che si è visto puntare contro una pistola da un rapinatore. È accaduto a Jesi (Ancona) mercoledì pomeriggio.

Come si legge su AncoraToday, l'adolescente era con un amico in via Garibaldi. Improvvisamente un ragazzo più grande lo ha minacciato con una pistola per convincerlo a consegnargli il giubbotto e poi è scappato. Il 12enne ha raccontato tutti ai genitori, che si sono rivolti ai carabinieri. Le indagini hanno portato nel giro di pochi minuti a un 23enne straniero, rintracciato in casa poco distante dalla via dove è stata commessa la rapina. I carabinieri lo hanno arrestato e portato in carcere. Si attende la convalida del gip. L’arma, recuperata dai militari, è poi risultata una pistola giocattolo.