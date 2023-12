Tenta una rapina con la pistola a salve: viene scoperto e picchiato 

Ha fatto irruzione in una parafarmacia di Tivoli Terme, alle porte di Roma, con il volto coperto a una pistola in mano, con l'intenzione di andare via con l'incasso. Una tentata rapina avvenuta nella serata di ieri, martedì 5 dicembre e terminata nel peggiore dei modi per il malvivente. Il titolare, senza alcuna paura, ha tentato di allontanarlo, con l'uomo che ha esploso un colpo per poi scappare.

Poco dopo, il ladro è stato picchiato in strada da due uomini, poi fuggiti, che erano all'interno della parafarmacia. Per spaventare i due, il bandito ha esploso anche un altro colpo di pistola. Tante le chiamate al numero unico per le emergenze con i carabinieri che sono accorsi sul posto con i militari della compagnia di Tivoli e del nucleo radiomobile. Dopo una breve battuta di ricerca, l'uomo, un italiano, è stato rintracciato e arrestato. Come confermato anche da RomaToday, i carabinieri gli hanno anche sequestrato la pistola, che si è rivelata un'arma a salve. Il ladro è piantonato in ospedale dove è stato portato per le ferite riportate, dopo l'aggressione subita dai due uomini che erano all'interno della parafarmacia.

