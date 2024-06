Colpo grosso alle Poste, in pochi minuti portati via 300 mila euro

Trecentomila euro. Tanto è fruttata la rapina messa a segno intorno alle 11.30 di ieri, 4 giugno, all'ufficio postale in via Casalecchio di Reno a Vitinia (frazione di Roma). In due, volto coperto e pistola in pugno, hanno fatto irruzione nei locali.

Il primo uomo si è diretto verso la cassiera, le ha puntato l'arma contro e l'ha costretta a consegnargli i contanti senza azionare l'allarme antirapina. Il complice è andato dal direttore, si è fatto accompagnare al caveau. Non era armato, ma è riuscito a prendere i 300 mila euro all'interno e a fuggire con il complice in direzione della stazione ferroviaria. Descritti entrambi come 40enni e con accento romano, hanno messo a segno il colpo in pochi minuti. LE indagini sono affidate alla squadra mobile.