Far west all'ufficio postale: banditi sparano alla guardia giurata e derubano portavalori

Mattina da far west alle porte di Roma: alle 10:00 circa di oggi giovedì 26 novembre tre persone, con volto travisato e armati di pistola, hanno assaltato portavalori in località Valle Martella, via Bellini, davanti ufficio postale. I banditi hanno esploso diversi colpi di pistola contro il portavalori durante il deposito del denaro.

Ferita una guardia giurata: una pallottola ha colpito l'uomo all’inguine mentre risaliva a bordo del furgone dopo aver depositato il denaro. I malviventi sono riusciti a prendere una valigetta di soldi che sarebbero stati dovuti consegnare ad altro ufficio postale.

I carabinieri della Stazione di Zagarolo e di Frascati sono alla ricerca dei banditi scappati a bordo di una Ford Fiesta.

L'autista del portavalori è rimasto incolume rimanendo nel furgone con il quale si è subito allontanato insieme al ferito trasportato poi in elisoccorso all'ospedale San Camillo dove è ricoverato ma non in pericolo di vita.