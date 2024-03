Panico al pub: entrano, sparano e rubano tutto (anche portafogli e cellulari dei clienti)

Terrore in un pub la notte scorsa: due banditi sono entrati in azione portando a segno una rapina, poi hanno sparato un colpo di pistola in aria prima di sparire. I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Sportiglione ad Afragola, popoloso comune della città metropolitana di Napoli, intorno alle 3.30. Due persone con il volto coperto - una armata di pistola - hanno sottratto l'incasso della serata. Poi hanno preteso portafogli e cellulari dei clienti presenti in quel momento nel locale. Prima di fuggire, hanno esploso un colpo in aria.

Non si sono registrati feriti. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della sezione radiomobile di Casoria, intervenuti sul posto, per chiarire la dinamica e individuare i responsabili. È il terzo colpo simile in due notti nell'area a nord di Napoli. Dopo le due rapine a Casalnuovo e Pomigliano d'Arco nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo, compiute a distanza di un quarto d'ora, i malviventi sono tornati in azione a pochi chilometri di distanza, con un terzo raid, stavolta ad Afragola.

Proprio il colpo esploso in aria dopo le incursioni notturne, a mo' di intimidazione, sembra essere la firma dei due criminali che hanno riproposto rapine dalla dinamica molto simile in due notti di paura per clienti e gestori delle birrerie dell'hinterland di Napoli.