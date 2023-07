Scippa un orologio da 22mila euro a una turista: arrestato

Un anno fa rapinò un Rolex a una turista straniera, insieme con quattro complici già finiti in carcere. Oggi, mercoledì 5 luglio 2023, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Roberto Manco, 25 anni, con l'accusa di rapina aggravata: sarebbe lui, secondo le indagini della Squadra mobile di Napoli, il quinto componente del gruppo che il 12 maggio 2022 si impossessò del Rolex, del valore di circa 22mila euro.

Come funzionava la banda del Rolex

Con l'arresto di Manco, la banda di rapinatori di Rolex non c'è più. Come scrive NapoliToday, le indagini avevano consentito di appurare come la rapina in questione fosse arrivata dopo un lungo pedinamento a bordo di uno scooter dell'auto sulla quale viaggiava la vittima, conclusosi poi in via dell'Anticaglia, in centro storico, dove un complice ha urtato lo specchietto laterale dell'auto costringendo il conducente a sporgere il braccio per sistemarlo, mentre gli altri due si sono avventati su di lui, strappandogli dal polso l'orologio costoso.

