Le spezzano il polso per rubarle il Rolex da 40mila euro

Prima affiancano il suv e urtano lo specchietto, poi quando il conducente cerca di rimetterlo al suo posto lo colpiscono e rubano il Rolex che indossa. Un tecnica consolidata quella messa in atto da alcuni malviventi a Milano. Nell'ultimo colpo però una donna si è trovata col polso spezzato. La polizia ha individuato due uomini, accusati di essere gli autori della rapina, e li ha arrestati. Gli indagati hanno 41 e 45 anni, sono entrambi napoletani e già noti alle forze dell'ordine. Sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il furto di un Rolex Daytona da 40mila euro avvenuto in piazzale Dateo a Milano lo scorso 17 novembre.

Come ricostruisce MilanoToday, le indagini sono iniziate dopo l'escalation di furti di orologi di lusso iniziata durante l'estate. Analizzando le immagini delle telecamere a circuito chiuso che hanno immortalato la rapina in piazzale Dateo, i poliziotti sono arrivati ai due napoletani. In quell'occasione i ladri hanno individuato la loro vittima: una donna di 56 anni che stava viaggiando a bordo del suo suv. Poi l’hanno affiancata con uno scooter e hanno usato la “tecnica dello specchietto, portandola a sporgere fuori dall’auto il braccio sinistro con il Rolex Daytona Chocolate. Hanno quindi strappato l'orologio con una violenza tale da provocare la frattura del polso.

La polizia spiega che i due si erano resi irreperibili ma sentendosi "evidentemente braccati dalle ricerche della polizia", hanno "deciso di consegnarsi il 3 dicembre presso il commissariato San Carlo Arena di Napoli il 41enne e il 7 dicembre presso la squadra mobile di Napoli il 45enne".