L'agguato al commerciante per rubargli l'incasso: i banditi sono suoi clienti

Erano suoi clienti i banditi che lo scorso mese di giugno gli hanno sparato per portargli via l'incasso della giornata. La polizia ha fatto luce sulla rapina choc subita da un commerciante di 51enne del Bangladesh a Roma. L'uomo è stato picchiato, accoltellato e ferito al braccio. Adesso tre uomini sono finiti in manette per tentato omicidio, rapina e porto abusivo d'armi.

Sono stati gli agenti del XV distretto Primavalle di polizia ad arrestare, tre cittadini italiani, un 31enne, un 47enne e un 53enne. La rapina choc la notte di domenica 4 giugno in viale Andersen, al Quartaccio. Il commerciante, dopo aver chiuso la propria attività, ha preso la sua auto e si è diretto verso casa. Mentre era fermo a uno stop, da una vettura che lo tallonava sono scesi 2 uomini con il volto coperto. Dopo essere saliti repentinamente a bordo della macchina, hanno iniziato a colpirlo intimandogli di consegnare loro l’incasso. Il malcapitato, nonostante la vista di un coltello e di una pistola che gli veniva puntata alla nuca, si è ribellato. I due gli hanno sparato e lo hanno accoltellato ferendolo in più punti. Prima di fuggire con l’incasso (circa 1000 euro) e le chiavi dell’auto uno dei due uomini è rimasto – seppur per breve tempo - con il volto scoperto.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia. Gli agenti hanno sentito la vittima, visionato le immagini di sorveglianza della zona e sequestrato il caricatore di una pistola trovato nelle vicinanze dell’auto.

Lo stesso commerciante ha fatto indirizzare le indagini verso il 31enne e il 53enne: il primo, cliente abituale del suo locale, lo aveva visto in faccia quando era riuscito a scoprirgli il volto. A tradire il secondo, anch’egli cliente assiduo, era stata la voce. La polizia ha cosi rintracciato i due e il terzo complice, accusato di guidare l’auto con cui è stata seguita la vittima.