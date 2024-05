Rapina choc: sequestrano in casa mamma e figlia e scappano con 100 mila euro

Tengono in ostaggio mamma e figlia, ripuliscono l'appartamento e scappano col bottino. Avrebbe fruttato circa 100mila euro il colpo messo a segno da tre malviventi a Roma, in una abitazione in zona Balduina, dove una donna di 75 anni e la figlia di 38 sono state sorprese dai rapinatori in casa, mentre stavano dormendo.

Il blitz dei ladri, a volto coperto e pistola in pugno, è andato in scena tre del mattino del 17 maggio. Dopo aver rubato l'argenteria in soggiorno, per un valore di 50mila euro, i banditi hanno minacciato la donna costringendola ad aprire la cassaforte per rubare i gioielli e oro all'interno per un valore di 50mila euro. Sia la donna che la figlia non sono rimaste ferite e i tre si sono dati alla fuga. Sul caso indagano i poliziotti del distretto Primavalle e i colleghi del commissariato Monte Mario.