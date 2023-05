Ragazzino accerchiato e rapinato: gli rubano anche le scarpe

Accerchiato, minacciato con una pistola (finta) e lasciato in strada senza soldi, senza telefono e senza scarpe. Serata da incubo quella di lunedì per un 17enne, vittima di una violenta rapina a Firenze.

Il ragazzino intorno alla mezzanotte si trovava in via Canova quando cinque giovani, dopo averlo bloccato per le spalle, lo avrebbero minacciato con una finta pistola, intimandogli di consegnare tutti i suoi averi. Il 17enne avrebbe provato a reagire, ma i cinque gli hanno portato via le scarpe Air Jordan il cellulare e una sigaretta elettronica. Poi sono scappati. Il malcapitato è tornato subito a casa e ha raccontato tutto al padre che ha chiamato il 112 e il 118.

Questa, come si legge su FirenzeToday, è l’ultima di una serie di rapine che si sono verificate nelle ultime ore a Firenze. Un paio di ore prima, intorno alle 20, due malviventi sono stati sorpresi in un negozio di via Orti Oricellari mentre tentavano di portare via della merce. Ne è scaturita una colluttazione con il personale, uno degli addetti è finito al pronto soccorso. Ancora prima è stato rapinato un 89enne, aggredito da due uomini che gli hanno rubato 950 euro.