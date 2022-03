Rapina al caveau con escavatore e camion di traverso in strada: colpo da milioni di euro

È stata una tragedia sfiorata la rapina messa a segno ieri sera nella sede dell'istituto di vigilanza Sicuritalia-Ivri a Sambuceto, una frazione del comune di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Dal racconto di chi ha vissuto in prima persona l'assalto armato di un commando di una ventina di uomini è andata bene che nessuno sia rimasto ferito o ucciso. Come riferisce il comandante di Sicuritalia-Ivri, il maggiore Jimmy Croce, l'azione dei rapinatori, tutti con i volti coperti, era stata senza dubbio preparata da tempo e soprattutto nei minimi dettagli.

Rapina a Sambuceto all'istituto di vigilanza Sicuritalia-Ivri: foto e video

L'assalto è iniziato intorno alle ore 20:30, quando il commando ha dato fuoco a un'automobile davanti al cancello di ingresso e sparato colpi di mitra. Nel frattempo, nella parte laterale, è entrato in azione l'escavatore che con la benna ha prima sfondato il muro di cinta e subito dopo quello perimetrale in cemento armato, dietro al quale c'era l'area di smistamento dove le banconote vengono contate prima di essere portate nel caveau. All'interno c'erano una decina di addetti che hanno iniziato a sentire i tonfi contro il muro che poco dopo, per metà, è crollato (le macerie avrebbero potuto ferire o uccidere qualcuno). E subito dopo i banditi sono entrati armi in pugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono scattati tutti gli allarmi di sicurezza, la corrente elettrica è saltata ed è stato dato l'allarme. Dopo aver sottratto i sacchi contenenti il denaro, sono fuggiti lasciando una scia di terrore e fiamme. Hanno infatti incendiato anche i camion che avevano messo di traverso (tutti i mezzi usati, compreso il rimorchio che ha trasportato l'escavatore erano stati rubati in precedenza) e sparato contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Hanno anche puntato la pistola in faccia a un'automobilista che transitava per rubargli la macchina e fuggire. Diverse altre auto invece sono rimaste in panne dopo aver bucato gli pneumatici a causa dei chiodi lasciati lungo le carreggiate stradali.

Come segnala Croce, i rapinatori non si sono fatti scrupoli e hanno agito senza pietà incuranti delle gravi conseguenze che si sarebbero potute generare. Il comandante di Sicuritalia-Ivri si dice anche fiero di come hanno agito i suoi uomini: hanno avuto il sangue freddo di allertare immediatamente le forze dell'ordine, senza essere vittime dei colpi d'arma da fuoco. Ma quattro degli addetti alla sicurezza hanno subìto un contraccolpo psicologico per stress post traumatico.