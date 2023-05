Colpito alla gamba con un punteruolo per difendere scarpe e cellulare

Tentano di rubargli le scarpe e il cellulare ma dopo un suo rifiuto lo aggrediscono con un punteruolo, bucandogli una gamba. È successo nella notte fra il 13 e il 14 maggio, in pieno centro a Pisa. L’uomo vittima dell’aggressione, di origini straniere, è stato soccorso dai sanitari e portato al pronto soccorso per le medicazioni necessarie. Fortunatamente la ferita non è grave: la prognosi è di 15 giorni.

Sul posto è intervenuta anche la polizia, per la segnalazione di una persona ferita e sanguinante. Secondo il racconto fatto agli agenti dal malcapitato, due donne e un uomo avrebbero preteso da lui i suoi beni, scarpe e cellulare, ma a un suo rifiuto avrebbero risposto con il ferimento. Uno dei tre avrebbe tirato fuori un punteruolo e lo avrebbe colpito al quadricipite. Il racconto del ferito non è apparso molto chiaro ed esaustivo, pertanto gli investigatori hanno avviato approfonditi accertamenti per definire il contesto in cui è maturata l'aggressione.

Pochi giorni fa a Firenze un ragazzino è stato accerchiato e rapintato da una banda di coetanei, che gli ha portato via praticamente tutto, anche le scarpe.

