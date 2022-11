I rapinatori che assaltano la sala slot per fuggire ai Caraibi col bottino

Rapinatori con un sogno nel cassetto: racimolare il denaro necessario per lasciare l'Italia e andare ai Caraibi. Due uomini, un 58enne e un 65enne, sono stati fermati il 18 novembre scorso dai carabinieri a Monza. I due, pregiudicati, sono accusati di rapina aggravata in concorso. Per il 65enne c'è l'aggravante di avere agito nonostante fosse agli arresti domiciliari. A entrambi è contestato anche il furto del mezzo usato per compiere la rapina.



Le indagini sono state avviate dopo la rapina compiuta presso la Queen Slot di Solaro (Milano) il 13 ottobre scorso. Questa la ricostruzione fatta dai carabinieri: il 12 ottobre rubano un furgone a Nerviano e lo lasciano in un parcheggio nelle vicinanze della sala slot dove il giorno successivo compiono la rapina. Tutto, secondo la ricostruzione degli inquirenti, in orari compatibili con il permesso di assentarsi concesso al 65enne ai domiciliari. Il giorno della rapina i due lasciano una loro auto privata in una zona vicina al parcheggio dove era stato posizionato il furgone rubato. Poi, dopo un breve tratto a piedi, salgono sul furgone e raggiungono la sala slot. Qui, minacciando con le armi il dipendente, si fanno consegnare i 17.957 euro in cassaforte, gratta e vinci dal valore di 850 euro e 150 euro che prendono dal portafogli dell'impiegato. Poi la fuga.

A incastrarli i varchi stradali e le immagini dei circuiti di videosorveglianza. I due per l'accusa stavano programmando una seconda rapina da commettere prima di Natale ed erano già alla ricerca di un altro mezzo da rubare. Dalle intercettazioni è emerso il loro desiderio di cambiare vita e andare ai Caraibi. Per farlo però serviva un'eclatante rapina. I fermati sono stati portati in carcere.