Rapina sei volte lo stesso tabaccaio: "Ti riduco in sedia a rotelle, ti sfregio con l'acido"

Avrebbe preso di mira lo stesso tabaccaio almeno sei volte, a Torino: le prime tre nell'arco di 24 ore. Sempre agendo allo stesso modo. Entra velocemente nella tabaccheria a viso scoperto, indossando solamente degli occhiali da sole, minaccia il proprietario e si fa consegnare soldi e stecche di sigarette. Tutto ripreso dalle telecamere dell'impianto di video sorveglianza del locale, che hanno registrato i "blitz" di un 27enne italiano poi arrestato in flagranza di reato, con l'accusa di rapina aggravata, dagli agenti del commissariato Barriera di Milano.

Seppur non visibilmente armato, il rapinatore faceva intendere alla vittima di avere con sé un'arma, minacciando il titolare di "ridurlo in sedia a rotelle" se non gli avesse dato l'incasso. In una circostanza, secondo la ricostruzione della polizia, gli aveva fatto credere di avere al seguito dell'acido con cui lo avrebbe potuto sfregiare, e che se non avesse ottemperato alle sue richieste sarebbe tornato per incendiargli l'attività.

Con queste modalità era riuscito a farsi consegnare contanti per un importo complessivo di circa duemila euro e diverse stecche di sigarette. La rapidità e la sistematicità delle rapine subite (ben tre, le prime, nell'arco di 24 ore) aveva indotto il tabaccaio a chiudere il negozio per circa due settimane nel mese di maggio. Alla riapertura, però, le rapine erano riprese, fino al risolutivo intervento dei poliziotti. Ora il 27enne è stato portato in carcere.