Rapina supermercato e scappa, ma si schianta contro le porte (chiuse)

Ruba la merce di un supermercato a scappa. Anzi, ci prova. Ma la fuga termina sul nascere contro le porte chiuse del punto vendita. Succede a Milano dove oggi un 27enne marocchino con precedenti è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria.

I fatti sono avvenuti all'interno dell'Esselunga di viale Umbria. Come si legge su MilanoToday, il 27enne è entrato nel negozio intorno alle 11 e ha messo in uno zainetto che aveva con sé alcuni cibi e prodotti presi dagli scaffali. Le sue mosse non sono sfuggite al vigilante del negozio. Il ragazzo ha iniziato a scappare e ha superato le casse puntando verso l'uscita. Nella sua corsa, però, non si è accorto che le porte automatiche si stavano chiudendo e così è finito contro il vetro, cadendo poi a terra. Raggiunto dall'addetto alla sicurezza, il ladro - che aveva preso circa 50 euro di merce - ha reagito cercando di liberarsi, ma è stato immobilizzato. Infine, è stato portato via in manette dagli agenti delle volanti.