Rapina a mano armata in un ufficio postale: fuggono con 200mila euro

Una rapina per un bottino complessivo tra i 100 e i 200 mila euro è stata messa a segno nell’ufficio postale in via di Grottarossa, uno dei più grandi di Roma nord, nella mattinata di oggi 3 novembre. Due persone, armate di pistola e a volto coperto, si sono introdotte all'interno dell'ufficio postale e, dopo aver immobilizzato dipendenti e clienti, hanno svuotato il caveau e il contenuto Atm. Solo dopo sono riusciti a fuggire senza lasciare traccia.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 8 del mattino, i due rapinatori sono entrati nell'ufficio, dopo aver atteso l'orario di apertura. I ladri sono poi scappati a bordo di un'auto, all'interno della quale probabilmente c'era un loro complice. Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando per risalire ai responsabili. Al vaglio degli agenti ci sono le videocamere di sorveglianza per individuare i due rapinatori che indossavano un berretto per coprire il volto e dei guanti per non lasciare impronte digitali. Ancora da quantificare il valore della refurtiva.