Rapina in casa di un orafo: bottino da 100mila euro

Maxi rapina in una villa di Arezzo, sulla collina di Santa Maria delle Grazie. Il colpo si è verificato ieri sera, 6 gennaio 2023, intorno alle 20,30. All'interno dell'abitazione c'erano tre persone, tra cui due coniugi.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri aretini, che stanno indagando, sono stati tre i malviventi riusciti ad introdursi nella villa. sfruttato un ingresso trovato aperto. Secondo le testimonianze raccolte, avevano tutti il volto coperto e indossavano guanti per evitare di lasciare impronte. Non hanno mostrato armi ai presenti ma li hanno minacciati spiegando che non sarebbe successo niente di grave se i padroni di casa si fossero mostrati collaborativi. Hanno chiesto di farsi aprire la cassaforte e poi si sono appropriati del contenuto: tra oggetti di valore e gioielli si è trattato di un bottino da circa 100mila euro. I tre sono poi fuggiti con la refurtiva.