Banditi armati di pistola assaltano una villa, il proprietario ferito al petto

Violenta rapina in villa mercoledì sera a Quartu Sant'Elena, nella frazione di Capitana. Una banda composta da quattro persone ha fatto irruzione in un'abitazione e il padrone di casa è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, quattro persone col volto coperto sono entrate nell'abitazione mentre il proprietario era in casa. Gli hanno intimato di consegnare loro denaro e preziosi, ma l'uomo forse ha reagito ed è partito un colpo d’arma da fuoco che lo ha colpito al petto. I banditi si sono quindi dati alla fuga.

Il ferito, soccorso dal 118, è ora ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Gli inquirenti sono al lavoro per risalire ai malviventi