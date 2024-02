Marito e moglie rapinati in casa, minacciati e sequestrati da un commando armato

Terrore per una coppia di imprenditori, rapinati nella loro casa a Flero (Brescia) da un commando armato. A mettere a segno il colpo intorno alle 19 del 26 febbraio una banda di almeno quattro persone: tre hanno fatto irruzione nella villa e un quarto faceva da palo.

In casa c'erano marito e moglie. Intervistati dalla stampa locale ricostruiscono i loro "quindici minuti da incubo". Uno dei banditi si è diretto verso il padrone di casa e lo ha minacciato con una pistola alla schiena obbligando lui e la moglie ad aprire la cassaforte. In meno di dieci minuti hanno portato via tutto il contenuto: soldi, orologi, gioielli e preziosi.

Si ipotizza che il colpo fosse stato pianificato nei dettagli da tempo. Dopo essere stati minacciati, i padroni di casa sono stati chiusi in un stanza e liberati solo pochi attimi prima che la banda fuggisse. Indagano i carabinieri.

