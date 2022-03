Lo rapinano e violentano in strada, si fanno accompagnare a casa e seviziano anche la madre

Un ragazzo di 17 anni è stato rapinato e abusato in strada sabato notte alla periferia di Roma, in zona Casal Monastero. Secondo quanto si appreso - la notizia ha avuto il necessario riguardo da parte delle forze dell'ordine - il ragazzino sarebbe stato avvicinato da due coetanei mentre saliva a bordo della sua microcar in zona centocelle. I due prima si sono fatti consegnate i soldi che aveva e il cellulare, poi hanno abusato di lui. Ma la violenza non sarebbe finita qua.

I due infatti si sarebbero fatti accompagnare dallo stesso a casa dove hanno sottratto i contanti - 200 euro - e avrebbero seviziato anche la madre del minorenne. Poi si sono allontanati con il cellulare del giovane. Un particolare che ha però costituito un passo falso in una serata di violenza in stile arancia meccanica. La donna, 53 anni, avrebbe poi dato l'allarme indirizzando le forze dell'ordine al luogo dove i due si trovavano grazie alla localizzazione del cellulare.

Così i due, che hanno 17 e 18 anni, cittadini tunisini, sono stati arrestati. Ora dovranno comparire davanti al tribunale per i minori con l'accusa di rapina e violenze sessuali.