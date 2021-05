La donna rapinata da una famiglia di cinghiali davanti al supermercato

A Roma una donna è stata rapinata da una famiglia di cinghiali. A prima vista la notizia potrebbe sembrare una boutade, eppure non lo è. L'episodio, avvenuto in un parcheggio delle Rughe, zona commerciale a nord della Capitale, è stato immortalato in un video condiviso sulla pagina Instagram di 'Welcome to Favelas'. La donna era appena uscita da un supermercato quando è stata presa di mira dagli ungulati, evidentemente interessati alla sua spesa.

Roma: la donna rapinata da un branco di cinghiali

La malcapitata ha provato a resistere, ma di fronte all'insistenza del "gruppetto" - formato da quattro esemplari adulti e due cuccioli - non ha potuto far altro che lasciar cadere la busta a terra. Per il branco il "colpo" è stato quanto mai ghiotto. Nella parte finale del filmato si vedono gli animali scodinzolare felici per il parcheggio mentre fuggono via per portare al sicuro il "bottino". Sui social l'episodio ha suscitato stupore e ilarità (qualcuno ha parlato di "rapina a zampa armata"), ma quello dei cinghiali a Roma è un problema serio.

Le segnalazioni sulla presenza degli ungulati sono infatti frequenti, spedizioni che mirano principalmente ai cassonetti della spazzatura per recuperare scarti di cibo e che nel corso del tempo sono diventate sempre più "audaci": gli animali manifestano sempre meno timori ad avvicinarsi agli uomini, e in alcuni casi la situazione può diventare pericolosa, soprattutto se si parla di esemplari di grandi dimensioni o di madri con cuccioli.