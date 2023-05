Rapinato un calciatore svizzero: via l'orologio, il cellulare e persino le scarpe griffate

Scalzo, confuso e con i segni dello "strappo" al polso, al collo e all’orecchio. I carabinieri di Milano hanno trovato così un 20enne svizzero calciatore di serie B che all'alba di questa mattina è stato accerchiato e rapinata a da un gruppo di giovanissimi nordafricani, in Corso Como, a Milano.

All'arrivo dei militari, confuso, non riesce a raccontare con chiarezza quanto accaduto. Il giovane atleta, infatti, non sa spiegarsi come in così breve tempo sia stato derubato di tutti i suoi avere dalla banda di malviventi all'uscita di un locale. Ai carabinieri, il 20enne calciatore ci impiega un po' di tempo per riportare gli averi che gli hanno portato via in pochissimi minuti: un prezioso cronografo Cartier, due orecchini, una collanina d’oro, il cellulare, perfino le scarpe griffate.

Raccolta la denuncia, carabinieri sono alla ricerca dei ladri.