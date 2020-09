L'uomo che prende a pugni un rapinatore in metro e lo manda in coma a Milano

Un uomo di 30 anni è stato ricoverato in coma dopo essere stato colpito con un pugno da un altro passeggero all'interno della metropolitana rossa di Milano, alla fermata Sesto Primo Maggio che si trova nel comune di Sesto San Giovanni. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Sesto, citate da MilanoToday, il 30enne sarebbe stato colpito da un uomo perché poco prima avrebbe tentato di rubare la borsa a un'altra passeggera. L'aggressore, che è scappato prima dell'arrivo dei militari, sarebbe quindi intervenuto per bloccare il presunto borseggiatore e lo avrebbe centrato con un unico pugno al volto. L'episodio è avvenuto poco prima delle 20 di ieri. Il 30enne si trova in ospedale in prognosi riservata.

Sulla banchina della stazione della metro di Sesto, insieme ai medici e agli infermieri, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni. Da una prima ricostruzione pare che il 30enne sia stato colpito da un passante che si è lanciato al suo inseguimento dopo il tentato furto di una borsa a una passeggera della metro Atm. I militari della stazione e gli uomini del Radiomobile di Sesto stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Stando alle parole di alcuni testimoni, il passante avrebbe sferrato un solo pugno al rapinatore. Ma tanto è bastato per abbattere l'uomo e mandarlo in prognosi riservata. Ora si sta cercando di rintracciare lo sconosciuto passeggero che, dopo aver ridotto in coma il 30enne, ha fatto perdere le proprie tracce. L'uomo potrebbe essere accusato. Fondamentali, in questo senso, saranno anche i video del sistema di video sorveglianza della stazione e le testimonianze dei presenti.