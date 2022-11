"Abbiamo sbagliato casa": i rapinatori restituiscono la refurtiva e se ne vanno

Entrano in una casa per mettere a segno un "colpo", ma si accorgono che è quella sbagliata. E allora chiedono scusa e restituiscono la refurtiva. È successo martedì sera a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, dove quattro rapinatori con passamontagna si sono introdotti all'interno di un'abitazione in cui si trovavano due anziani e la famiglia della figlia. Dopo averli tutti chiusi in una stanza e minacciati con una pistola e un piede di porco, sarebbero scesi nel seminterrato mettendo tutto a soqquadro nella ricerca, sembrerebbe, di qualcosa di specifico.

Ben presto però i quattro si sarebbero accorti che nello scantinato c'erano solo vecchie scatole vuote rimaste da un vecchio trasloco. Così hanno spiegato agli increduli proprietari di casa di essere entrati lì convinti che l'abitazione fosse quella di un "avvocato" che evidentemente avevano messo nel mirino.

"Scusate, avevamo capito male": avrebbe ammesso i quattro premurandosi di restituire un orologio e qualche gioiello che poco prima avevano razziato in giro per casa. Dopo aver pulito lo scantinato con la candeggina per cancellare le loro tracce i rapinatori si sono dati alla fuga. Per i proprietari di casa la disavventura si è conclusa solo con un grande spavento. Sui fatti indagano i carabinieri della compagnia Oltrarno e della sezione scientifica.