Due donne aggredite in poche ore: come agiscono i "rapinatori dell'androne"

Hanno puntato una donna appena uscita dal supermercato insieme al figlio di 2 anni. L'hanno pedinata fino a casa e prima che entrasse in ascensore, uno di loro le ha strappato con violenza la collana dal collo. Poi sono scappati ma non sapevano che alcuni agenti della Squadra mobile stessero seguendo passo passo le loro mosse perché insospettiti dal loro atteggiamento. In manette, non senza difficoltà visto la resistenza che hanno opposto, sono finiti due marocchini di 37 e 43 anni. I due sono stati bloccati in zona Città Studi a Milano, dov'è avvenuto tutto.

Stando a quanto ricostruito dalla questura, i fatti sono accaduti intorno alle 19 di mercoledì. I due, entrambi irregolari e con precedenti penali, hanno cominciato a pedinare la donna, una 40enne italiana, e suo figlio dall'uscita di un supermercato in via Vallazze fino a via Poggi.

La rapina nell'androne di casa

Appena entrata nel palazzo, mentre si dirigeva verso l'ascensore, la 40enne è stata raggiunta alle spalle da uno dei due stranieri che con violenza l'ha bloccata e le ha strappato la collana. Tutto mentre il complice, rimasto all'ingresso, faceva da palo e teneva aperto il portone per controllare l'eventuale arrivo di altri condomini e garantire una facile fuga al 'collega'.

La coppia è finita a San Vittore con l'accusa di rapina ma a quanto pare non si trattava del primo "lavoretto" di giornata. In tasca, uno dei due nascondeva un orologio rapinato solo due ore prima a una signora italiana di 82 anni. Anche in questa circostanza la vittima era stata seguita sino all'androne del palazzo di via Petrocchi, in zona Turro. Poi con violenza, le era stato strappato l'orologio che portava al polso. L'anziana era finita perfino in ospedale per via dell'aggressione dei due.