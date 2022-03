Minorenni minacciati e rapinati: gli aggressori hanno solo 18 anni

Avrebbero terrorizzato e rapinato dei ragazzini che passeggiavano per le vie del centro. Due diciottenni sono stati arrestati dalla polizia di Lucca perché ritenuti responsabili di tre assalti in appena 24 ore, tra sabato 15 gennaio e domenica 16. Le vittime hanno tra 14 e 16 anni. Impaurite, non avevano presentato denuncia. E' stato un papà a rivolgersi alle forze dell'ordine facendo scattare le indagini. Solo allora i ragazzini hanno raccontato quanto subito.

Dalle testimonianze e dall'analisi delle immagini di videosorveglianza comunali, gli agenti hanno individuato due sospettati, uno dei quali già noto per aver commesso reati specifici. La squadra mobile ha individuato e sottoposto ai domiciliari un 18enne di origini marocchine, residente in provincia di Lucca. Il complice, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, si trovava già ristretto presso la casa circondariale di Lucca.