Prova a rapire la figlia: panico all'asilo

"Quella è mia figlia e ora la porto via". Un papà è stato bloccato dalla maestra prima che potesse prendere con forza la figlioletta all'asilo. Momenti di panico in una scuola dell'infanzia di Guidonia Montecelio, comune della città metropolitana di Roma, dove un possibile rapimento è stato sventato da un'educatrice della scuola. In manette è finito un cittadino moldavo di 41 anni, che aveva un divieto di avvicinamento all'ex coniuge e alla piccola.

L'uomo si è presentato all'asilo frequentato dalla figlia, pretendendo di portare con sé la bambina, nonostante il divieto impostogli il giorno prima dalla procura della Repubblica di Tivoli. La maestra, nonostante l'uomo fosse in forte stato di agitazione, è riuscita a farlo desistere, facendolo uscire. Il 41enne, a quel punto, ha contattato telefonicamente l'ex moglie. La donna, impaurita, ha chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato Tivoli-Guidonia insieme ai colleghi di San Basilio. Gli agenti hanno cercato di bloccare l'uomo che ha provato a fuggire, aggredendoli con calci e spintoni e danneggiando una delle macchine di servizio. Alla fine degli accertamenti, il 41enne è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento all'ex coniuge e alla figlia, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni dello Stato.