Ha avuto rapporti sessuali con una minore di 13 anni: in carcere un 25enne

In carcere dove finirà di scontare la sua pena. Un uomo di 25 anni di Verbania, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è stato arrestato con l'accusa di aver avuto diversi rapporti sessuali con una ragazzina di meno di 13 anni. Età che, secondo la legge italiana, non consente di esprimere un consenso giuridicamente valido ad alcun atto sessuale con adulti.

I fatti risalgono al 2021, quando l'uomo all'epoca aveva 23 anni. I carabinieri di Verbania hanno arrestato il 25enne, condannato in via definitiva per atti sessuali con una minorenne dalla Corte d'Appello di Torino.

L'uomo era già stato prima in carcere e poi agli arresti domiciliari: ora dovrà scontare 2 anni e 10 mesi di carcere nella casa circondariale di Verbania.