Cocaina e funghi allucinogeni, 28enne morde poliziotto dopo il rave

Dal rave "Witchtek 2022" di Modena alla centrale di polizia. Per un 28enne bresciano che ha partecipato al raduno non autorizzato sono scattate le manette con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Fermato alla stazione di Parma dopo il rave organizzato in un capannone abbandonato,, evento al centro delle polemiche degli ultimi giorni, è stato fermato da una pattuglia. Gli agenti gli hanno chiesto di mostrare il contenuto dello zaino che portava in spalla. A quel punto il 28enne avrebbe cercato di scappare. Per ritagliarsi una via di fuga si sarebbe pure scagliato contro uno dei poliziotti, mordendolo a un braccio. È stato bloccato a fatica, poi è scattata la perquisizione dello zaino: dentro c'erano 14 involucri contenenti cocaina e altri 7 con sostanze di altro tipo, tra cui funghi allucinogeni. Anche la sua abitazione è stata controllata: lì la polizia ha scovato 8 etti di marijuana e 4 di hashish.