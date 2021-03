Rave party con 250 giovani: arriva la polizia

Hanno organizzato un rave party sul Monte Moro, sulle alture di Genova. In 250 si sono dati appuntamento per ballare tutta la notte ma sono stati scoperti dalla polizia: denunce

La festa è finita prima di quanto avessero messo in conto. Hanno organizzato un rave party sul Monte Moro, sulle alture di Genova. In 250 si sono dati appuntamento per ballare tutta la notte ma sono stati scoperti dalla polizia.

Rave Monte Moro (Genova): arriva la polizia

Gli agenti delle volanti hanno denunciato quattro persone, tre genovesi e un toscano, e identificato 100 persone nonostante il fuggi fuggi generale.

La zona è stata completamente isolata, per tutti i non residenti a Genova saranno adottati fogli di via obbligatori.

Chi è stato a chiamare le forze dell'ordine? I poliziotti sono stati avvisati da alcuni residenti che hanno notato un continuo passaggio di auto e anche da un autista dell'Amt che a Brignole ha caricato 15 ragazzi diretti verso le alture. Sul posto sono intervenute le volanti, la Digos, il reparto mobile e la polizia locale