Cade dal quinto piano mentre fa esercizi: ragazzino vivo per miracolo

Sfiorata la tragedia a Ravenna. Un gioco finito male, un esercizio ginnico in balcone. Si è sollevato troppo oltre la ringhiera ed è caduto dal quinto piano. Pare possa essere questa la spiegazione di quanto successo in zona Pala De Andrè, dove un minorenne è vivo per miracolo dopo esser precipitato dal quinto piano di un palazzo.

Il ragazzo, soccorso d'urgenza dai sanitari del 118 che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Nell'impatto al suolo, attutito dagli alberi presenti lungo la discesa, ha riportato lesioni agli organi interni e diverse fratture, venendo sottoposto ad un intervento chirurgico. Sarebbe in ogni caso fuori pericolo. Sull'episodio indagano gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione e Generale della Polizia di Stato di Ravenna, intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica.