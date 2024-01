Dalla rissa in strada alle aggressioni al Pronto Soccorso: papà e figlio in manette

Un uomo di 54 anni e un ragazzo di 22, rispettivamente padre e figlio, sono stati arrestati dai carabinieri nella notte in seguito a un tafferuglio cominciato in centro a Ravenna e proseguito fino all'ospedale cittadino.

L'intervento delle forze dell'ordine è inizialmente scattato attorno alla mezzanotte a causa di una lite tra almeno un paio di giovani segnalata nel centro della città romagnola. È a quel punto che i carabinieri si sono avvicinati al 22enne per identificarlo: ma i toni si sono accesi a causa anche della presenza di conoscenti del ragazzo. I militari, per impedire al giovane di proseguire con atteggiamenti aggressivi, hanno fatto ricorso allo spray al peperoncino. Poco dopo un'ambulanza del 118 ha accompagnato il 22enne - risultato positivo ad alcol e stupefacenti - in pronto soccorso.

Una volta lì il giovane avrebbe aggredito due carabinieri (prognosi di 7 giorni a testa) e un paramedico. Il padre lo avrebbe poi raggiunto in ospedale e sarebbe entrato arbitrariamente tra i pazienti codice rosso in attesa per inveire contro i militari e i sanitari. Alla fine i due sono stati arrestati a vario titolo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per interruzione di pubblico servizio.