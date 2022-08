La piscina nega l’ingresso a una famiglia nigeriana: "Siete razzisti"

Un nigeriano è stato respinto da una piscina di Asti e la sua famiglia non ha dubbi sul fatto che si tratti di razzismo. Tanto che a denunciarlo è stato proprio lui insieme ai suoi familiari pubblicando un video sui social.

Nel video si sentono le persone discutere con gli addetti all'ingresso e una delle donne in fila che dice "Non è una cosa che si può fare altrimenti fuori si scrive nessun signore nigeriano. Chi viene da Torino e si fa cinquanta chilometri viene qui davanti e si sente dire 'il signore nigeriano non può entrare'. Cosa c'entra? Se fosse stato un signore italiano sono sicuro che la direzione non avrebbe preso questa descrizione". Qualcuno risponde: “Anche noi siamo cittadini italiani", invitando a controllare i documenti. Poi arriva la risposta della cassiera che spiega: "Allo stesso modo non entra neanche tanta gente italiana". Sui social molti parlano di episodi di razzismo.

La replica del proprietario della piscina Asti LIdo, Gino Penna che da più di venti anni gestisce parco acquatico e organizza eventi di tutti i tipi: "Ma quale razzismo. Ho dipendenti da tutti i Paesi del mondo. Le addette all'ingresso non hanno permesso l'entrata a un solo componente della famiglia perché sembrava la stessa persona che lo scorso anno aveva creato, in gruppo, alcuni problemi, aggredendo anche un dipendente. Era intervenuta la polizia. Hanno avuto paura, dovevano contattarmi, io non ero in sede. Ogni giorno da noi ci sono persone di colore e ci mancherebbe, trattiamo tutti alla pari"