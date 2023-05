Rebecca, morta a 21 anni in un incidente: amava il pattinaggio e faceva la babysitter

Roma piange Rebecca Bisciotti, morta venerdì a 21 anni in un incidente stradale, dopo essere rimasta coinvolta in una micidiale carambola con tre auto. La ragazza, che aveva lavorato come animatrice in un circolo di tennis, si trovava al volante della sua Mini Cooper quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro altri due veicoli, una Volkswagen Golf e una Mercedes Classe C, nei pressi di una rotatoria sulla Nomentana bis, nella capitale.

Rebecca Bisciotti è morta una volta arrivata in ospedale. Sulla dinamica dell'incidente indagano ora gli agenti del compartimento di Settebagni della polizia stradale. Rebecca era una ragazza ben voluta da tutti. La passione per il pattinaggio, le ripetizioni agli studenti liceali, il tifo per la Lazio. Aveva frequentato il liceo Aristofane, a Montesacro, poi si era iscritta a Scienze della comunicazione all'università La Sapienza.

Dava ripetizioni ai ragazzi più piccoli: "Mi reputo una persona paziente e molto giocosa - scriveva l'anno scorso in un post su un profilo Facebook di quartiere a Montesacro, proponendosi anche come babysitter -, mi piacciono i bambini e sono automunita, quindi disposta ad accompagnarli nelle loro attività".