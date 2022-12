Reddito di cittadinanza: scoperti 95 "furbetti", danno da mezzo milione di euro

A Roma i carabinieri hanno denunciato a piede libero 95 persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. I beneficiari del sussidio sono ora "gravemente indiziati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa aggravata". Il danno erariale stimato è di mezzo milione di euro.

Tra i "furbetti" ci sono 60 persone, appartenenti a 33 nuclei familiari, che avrebbero dichiarato il falso: ad esempio omettedo di comunicare informazioni rilevanti sul possesso di beni immobili intestati e non dichiarati; oppure fornendo false informazioni sulla composizione del nucleo familiare (simulando l'esistenza di più persone), sulla residenza dei percettori o sui procedimenti giudiziari a loro carico. Non è tutto perché 35 cittadini stranieri avrebbero percepito il sussidio negli ultimi tre anni dichiarando di risiedere nel territorio italiano da almeno 10 anni, sebbene non fosse vero. Dai calcoli effettuati, le 95 persone avrebbero percepito la somma complessiva di 564.724 euro. Il tutto senza averne diritto.