Vince 170mila euro ma incassa il reddito di cittadinanza

La Guardia Di Finanza di Pesaro ha segnalato alla procura e all'Inps un uomo residente nel pesarese che tra il 2019 e il 2020 ha vinto 170mila euro con i giochi online ma aveva omesso di indicarlo nella dichiarazione sostitutiva unica per l'Isee, riuscendo così a incassare anche il reddito di cittadinanza nei due anni per un importo complessivo di 12708 euro.

L'agenzia di stampa Ansa scrive che la contestazione è di aver indebitamente percepito erogazioni a danno dello Stato; all'Istituto di previdenza i finanzieri hanno chiesto il blocco dell'erogazione e il conseguente recupero degli importi incassati. I finanzieri hanno scoperto che il beneficiario del reddito di cittadinanza aveva una situazione patrimoniale al di sopra dei limiti previsti ed era privo del diritto di accesso al sussidio: negli anni 2019 e 2020 sono state riscontrate vincite a giochi onine pari rispettivamente, a 60.663 e a 111.136 euro non indicate nella dichiarazione per l'Isee.

Il reddito di cittadinanza si perde in caso di vittoria al gioco, che comporta la perdita di tutti i requisiti per l'assegno di cittadinanza. Con una novità introdotta durante l'esame alla Camera, infatti, è ora previsto che "la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizioni di somme" sopra gli importi previsti "a seguito di donazione, successione o vincite".Il tutto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del provvedimento, per cui "è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità".