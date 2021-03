Compravano droga con il reddito di cittadinanza nel negozio di frutta e verdura: scattano le manette

La scoperta dei carabinieri a Palazzo San Gervasio, comune in provincia di Potenza: i consumatori pagavano droga e marijuana anche utilizzando la card del sussidio contro la povertà

Utilizzavano la carta del reddito di cittadinanza per acquistare sostanze stupefacenti in un negozio di frutta e verdura di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. A scoprire la compravendita di droga sono stati i carabinieri del comando provinciale di Potenza che oggi, durante un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano.

I militari hanno arrestato cinque persone in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura e hanno arrestato altre due persone in flagranza di reato. Gli arrestati sono tutti di Palazzo San Gervasio, tra loro due coppie di coniugi: tutti sono stati trasferiti in carcere.

Dalle intercettazioni raccolte durante le indagini è emerso che un negozio di frutta e verdura era il luogo in cui la droga veniva confezionata e venduta. Alcuni acquirenti, confondendosi tra i clienti del negozio, acquistavano talvolta cocaina e marijuana con la carta del reddito di cittadinanza. Secondo gli inquirenti, c'erano consumatori che arrivavano anche dalla Puglia.