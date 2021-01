L'uomo col reddito di cittadinanza che regala alla moglie un'auto rubata

Come regalo di Natale avrebbe donato alla moglie un'auto rubata nel comune di Gravina di Catania agli inizi del dicembre scorso e poi avrebbe montato sulla vettura una targa regolare intestata alla consorte. La polizia ha denunciato l'autore, un uomo di 47 anni, e la moglie di 45 per ricettazione. Gli agenti hanno controllato il numero del telaio, risultato dell'auto trafugata.

L'uomo che ha regalato alla moglie un'auto rubata a Natale

Il 47enne, il cui nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanza, messo davanti all'evidenza dei fatti ha confessato di aver agito per fare un regalo alla moglie in occasione del Natale. E così per "regolarizzare" l'auto avrebbe apposto una targa regolare intestata a sua moglie, ma gli accertamenti successivi della polizia sul numero di telaio hanno permesso di scoprire tutto.

L'auto è stata sequestrata in attesa di essere restituita al legittimo proprietario che è stato già informato.