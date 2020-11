Incendio nel palazzo della Corte d’Appello di Reggio Calabria: l'intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme hanno interessato il tetto della zona in cui era ospitata la vecchia procura

Un incendio è scoppiato nei locali della Corte d’appello di Reggio Calabria. Le fiamme hanno interessato il tetto della zona in cui era ospitata la vecchia pretura. Ancora in corso di accertamento le cause.

Al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, guidati dal comandante provinciale del corpo Carlo Metelli, con un’autoscala e un’autobotte, più in un’altra squadra in arrivo dal distaccamento di Villa San Giovanni. Sul posto anche gli agenti delle volanti della Polizia di Stato, supportati dall’alto dai colleghi del quinto Reparto volo.

Secondo quanto scrive ReggioToday, l’incendio si è propagato anche al sottotetto rendendo più difficoltose le operazioni di spegnimento.

Incendio a Reggio Calabria: il video delle fiamme sul tetto

Foto ReggioToday