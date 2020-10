Fa la spia perché il vicino non rispetta la regola dei 6 in casa e finisce malissimo

È successo a Vinovo, nell’esclusivo e super controllato villaggio Cavalieri: ai carabinieri è arrivata la segnalazione di una presunta festa privata con ben più di sei persone. La particolarità è che si tratta di una delle zone più in di Torino e la storia la racconta oggi la cronaca torinese della Stampa:

La voce che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine era certa di sentire qualcosa non in linea con le misure di contenimento in vigore. Avrebbe anche visto dalla sua finestra le persone coinvolte: molti di più delle sei previste dalle norme. Così i carabinieri sono andati a controllare, ma non c’era nulla di strano. La festicciola si stava svolgendo con tutti i crismi dovuti e le limitazioni in vigore.

Pochi e con la mascherina, alla fine l’unica raccomandazione è stata quella di non fare troppo baccano vista l’ora. C’è da scommettere che i proprietari di casa si siano quantomeno chiesti chi si poteva prendere la briga di additarli come fuorilegge. Nemmeno avessero organizzato un party di Halloween con 30 persone.