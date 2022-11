Resta bloccato con il braccio nel bagno della discoteca: estratto dopo ore

Surreale ma incredibilmente vero: i vigili del fuoco sono stati impegnati ore in un complesso e laborioso intervento insieme ai sanitari della Croce Reale di Venaria Reale nella notte di oggi, sabato 5 novembre 2022, all'interno della discoteca Notorius di Torino. Un peruviano di 46 anni è rimasto incastrato con l'intero braccio, dalla mano fino all'ascella, all'interno di un sanitario 'alla turca' nel tentativo di recuperare un dente che aveva perso.

Il personale del locale ha dato l'allarme e i soccorritori hanno dovuto letteralmente distruggere il bagno per liberarlo, lavorando per ore in condizioni tra l'altro di estremo disagio. Alla fine l'intervento si è concluso per il meglio e l'uomo è potuto tornare a casa dopo un passaggio all'ospedale Giovanni Bosco per accertamenti: si sospetta la rottura del polso. Invece il dente non è stato recuperato e la discoteca probabilmente gli addebiterà il sanitario che dovrà essere sostituito.