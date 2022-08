Resta chiuso in ascensore, al buio e col cellulare scarico: "Così mi sono salvato"

Resta chiuso per oltre mezz'ora in ascensore senza riuscire a chiedere aiuto, ma grazie al suo sangue freddo è riuscito a rompere un vetro per respirare. La storia arriva da un condominio di Corso Vittorio Emanuele a Napoli. Come apprende NapoliToday, una persona, appartenente alle forze dell'ordine, nella giornata di ieri - verso le 19 - è rimasta chiusa nell'ascensore condominiale, il cui funzionamento era stato ripristinato in mattinata. Non riuscendo a chiedere aiuto, l'uomo non si è perso d'animo e mantenendo una certa lucidità ha forzato la porta e rotto un vetro per respirare.

Rimasto al buio e con il cellulare quasi scarico, ha provato a farsi sentire dagli altri condomini a suon di pugni e solo dopo oltre mezz'ora è stato tirato fuori grazie all'intervento di vigili del fuoco e carabinieri. L'uomo ha preso l'ascensore per tornare a casa, ma è rimasto bloccato all'interno. Senza farsi prendere dal panico e senza che nessuno sentisse urla, allarmi, calci e pugni, ha dovuto forzare con le mani la porta per poter respirare. Tutto è avvenuto al buio perché si erano spente le luci. Ha usato le mani per rompere le vetrate della torre dell'ascensore, facendosi male alla mano destra.

L'ascensore - si apprende - è rimasto fermo il 14 e il 15 agosto e da poco era stato riparato. L'uomo è rimasto bloccato per quasi 35 minuti. Ha usato il cellulare per farsi luce, ma lo stessop si stava scaricando e non aveva copertura per chiamare i numeri di emergenza. Solo dopo 20 minuti una condomina allarmata dai pugni e urla ha chiamato il 112 e il 115.