Taglia un tronco e rimane schiacciato: muore 32enne

Non c'è stato nulla da fare per salvare la vita al 32enne Fabrizio Agnelli rimasto schiacciato da un tronco a Bettola, in provincia di Piacenza. Come riporta IlPiacenza, da quanto ricostruito - ma la dinamica è al vaglio dei carabinieri di Rivergaro - la vittima stava tagliando alcune piante in un bosco, poi la tragedia. Sul posto il 118 con l'auto infermieristica e l'elicottero di Parma, nonché la croce rossa e i vigili del fuoco per il recupero della salma. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Continua a leggere le ultime notizie su Today.it